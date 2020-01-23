Россельхознадзор заявил о проверке багажа пассажиров из Юго-Восточной Азии

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Специалисты Россельхознадзора начали проверки багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих в Россию из всех государств Юго-Восточной Азии, с целью исключить попадание в страну товаров, заражённых коронавирусом из Китая.
Россельхознадзор заявил о проверке багажа пассажиров из Юго-Восточной Азии
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, инспекторы изымают всю животноводческую продукцию без заводской упаковки, а также не прошедшую термической обработки, которая позволяет уничтожить вирусы.

При этом, как отметили в Россельхознадзоре, ввоз мясной продукции в багаже из Китая уже запрещён.

«Известно, что все заболевшие работали на продовольственном рынке города (Ухань. — RT) либо посещали его. Там осуществляется продажа морепродуктов, животных, в том числе птиц, кроликов и змей. В связи с этим существует реальный риск того, что это заболевание — зоонозная инфекция, то есть источник возбудителя — определённый вид животных. Однако пока эта информация официально не подтверждена», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

По данным пресс-службы ФТС, при таможенном контроле пассажиров рейсов из КНР нарушений не выявлено.

Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при получении посылки.

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