Россельхознадзор заявил о проверке багажа пассажиров из Юго-Восточной Азии
- РИА Новости
Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, инспекторы изымают всю животноводческую продукцию без заводской упаковки, а также не прошедшую термической обработки, которая позволяет уничтожить вирусы.
При этом, как отметили в Россельхознадзоре, ввоз мясной продукции в багаже из Китая уже запрещён.
«Известно, что все заболевшие работали на продовольственном рынке города (Ухань. — RT) либо посещали его. Там осуществляется продажа морепродуктов, животных, в том числе птиц, кроликов и змей. В связи с этим существует реальный риск того, что это заболевание — зоонозная инфекция, то есть источник возбудителя — определённый вид животных. Однако пока эта информация официально не подтверждена», — подчеркнули в Россельхознадзоре.
По данным пресс-службы ФТС, при таможенном контроле пассажиров рейсов из КНР нарушений не выявлено.
Ранее эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН рассказал, можно ли заразиться коронавирусом при получении посылки.