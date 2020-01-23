В Академии выживания напомнили о последствиях выхода на тонкий лёд

Руководитель Академии выживания Дмитрий Колесников напомнил о последствиях выхода на тонкий лёд.

В беседе с Nation News эксперт отметил, что за такое поведение нужно штрафовать на приличные суммы.

«Когда им выставят счёт за то, что к спасению привлекались воздушные и другие средства спасения, тогда они будут думать своей головой. Я не очень понимаю, почему люди такие бестолковые. Я думаю, это связано с нехваткой информации, поскольку всегда показывают, как их спасают, но не показывают последствия», — сказал Колесников, комментируя в том числе выход рыбаков на тонкий лёд на Сахалине, когда около 300 человек остались на льдине посреди залива Мордвинова.

По словам эксперта, нынешней зимой, когда нет морозов и снега, не стоит отправляться на рыбалку, поскольку это может привести или к несчастному случаю, или к штрафу.

Ранее портал kp.ru сообщал, что спасатели предупредили об опасности выхода на лёд Байкала.