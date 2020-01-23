Эксперт оценил назначение Решетникова на пост главы Минэкономразвития

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Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян оценил назначение Максима Решетникова на должность главы Минэкономразвития.
Эксперт оценил назначение Решетникова на пост главы Минэкономразвития
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Работа в Госсовете делает человека некоторым образом понятнее и заметнее на уровне Москвы. Если губернатор предлагает решение какой-то острой проблемы, это запоминается», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил эксперт, Решетников разбирается в столичной проблематике и в том, как работает экономика типового региона.

«Соответственно, к федеральной повестке он полностью готов», — заключил Кирьян.

Ранее, как передавало ФАН, глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.

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