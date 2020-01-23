Трюдо и Эрдоган обсудили авиакатастрофу в Иране

Глава канадского правительства Джастин Трюдо и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили расследование крушения украинского самолёта в Тегеране, сбитого по ошибке иранской ракетой.

Об этом информирует пресс-служба правительства Канады.

Трюдо поблагодарил Эрдогана за помощь Турции после трагедии, в том числе за транзит членов семей погибших через турецкую территорию.

«Оба лидера согласились, что полное, заслуживающее доверия и прозрачное расследование этого трагического события должно продолжаться, чтобы обеспечить справедливость и (предоставить. — RT) ответы семьям погибших», — говорится в сообщении.

Также они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, отметив необходимость диалога для снижения напряжённости.

Ранее Иран признал попадание двух ракет из ЗРК «Тор-М1» в украинский Boeing.

Авиакатастрофа произошла 8 января в Тегеране, погибли 176 человек.