В Нижегородской области вручили медали ветеранам к 75-летию Победы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали к 75-летию Победы.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Встреча состоялась в Павловском районе. В частности, обсуждалась инициатива о присвоении Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести».

«На этой тяжёлой работе трудились не только взрослые, но и школьники и студенты Павловского техникума. Промышленные предприятия изготавливали продукцию оборонного назначения, медицинские инструменты, сапёрные лопаты», — заявил председатель Совета ветеранов Павловского района Александр Верещак.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге организуют бесплатный проезд на автобусах 26, 27 и 28 января для ветеранов Великой Отечественной войны.