Чайка назвал очень комфортным назначение полпредом в СКФО
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Это предложение было очень неожиданным, но очень комфортным», — приводит ТАСС слова Чайки.
Он отметил, что история его рода напрямую связана с Кавказом.
«Я родовой кубанский казак — мой дед служил в конвое наместника его императорского величества на Кавказе, сейчас я, пусть и в другой роли, но всё-таки возвращаюсь на Кавказ и продолжаю дело моего деда», — отметил Чайка и добавил, что считает это «исторической справедливостью».
22 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полпредом в СКФО.