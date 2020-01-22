Чайка назвал очень комфортным назначение полпредом в СКФО

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Назначенный полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) экс-генпрокурор Юрий Чайка назвал неожиданным, но комфортным своё назначение.
Чайка назвал очень комфортным назначение полпредом в СКФО
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Это предложение было очень неожиданным, но очень комфортным», — приводит ТАСС слова Чайки.

Он отметил, что история его рода напрямую связана с Кавказом.

«Я родовой кубанский казак — мой дед служил в конвое наместника его императорского величества на Кавказе, сейчас я, пусть и в другой роли, но всё-таки возвращаюсь на Кавказ и продолжаю дело моего деда», — отметил Чайка и добавил, что считает это «исторической справедливостью».

22 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полпредом в СКФО.

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