МВД России подписало соглашение о взаимодействии с Курчатовским институтом

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заключили соглашение о взаимодействии.

Об этом сообщает Пятый канал.

«Я очень рад сегодняшнему событию, и я должен сказать, что я поражён и восхищён уровнем науки в Министерстве внутренних дел. Я понимал, что многое есть, но я был поражён, на каком уровне это находится», — заявил Ковальчук.

Он выразил уверенность, что сотрудничество с МВД станет основой глубокой и последовательной работы на благо страны.

«Нами уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований. Прежде всего имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК «нового поколения», — в свою очередь отметил Колокольцев.

По его словам, это позволит определять возраст, этническую и географическую принадлежность человека, его морфологические признаки и элементы внешнего облика.