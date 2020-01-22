В Тюменской облдуме прокомментировали назначение Фалькова на пост министра науки

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал назначение председателя комитета регионального парламента по социальной политике, ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова министром науки и высшего образования России.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Это решение вполне логично. Валерий Николаевич давно к нему шёл. Как известно, были разные варианты развития его дальнейшей карьеры. У него содержательная трудовая биография, ему удалось пройти все управленческие ступени в Тюменском государственном университете и стать ректором вуза», — заявил Корепанов.

По его словам, Фальков пользуется уважением не только в своём коллективе, но и в научном сообществе.

Кроме того, отметил Корепанов, во многом благодаря усилиям Фалькова приняты многие региональные законы в социальной сфере.

Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал назначения в новом правительстве России.