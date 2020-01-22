В Тюменской облдуме прокомментировали назначение Фалькова на пост министра науки

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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал назначение председателя комитета регионального парламента по социальной политике, ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова министром науки и высшего образования России.
В Тюменской облдуме прокомментировали назначение Фалькова на пост министра науки
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Это решение вполне логично. Валерий Николаевич давно к нему шёл. Как известно, были разные варианты развития его дальнейшей карьеры. У него содержательная трудовая биография, ему удалось пройти все управленческие ступени в Тюменском государственном университете и стать ректором вуза», — заявил Корепанов.

По его словам, Фальков пользуется уважением не только в своём коллективе, но и в научном сообществе.

Кроме того, отметил Корепанов, во многом благодаря усилиям Фалькова приняты многие региональные законы в социальной сфере.

Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал назначения в новом правительстве России.

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