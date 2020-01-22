В Госдуме прокомментировали назначения в новом правительстве России

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Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал назначения в новом правительстве России.
В Госдуме прокомментировали назначения в новом правительстве России
  • РИА Новости

«Мы видим значительное обновление. Это ответ на запрос общества на появление во власти новых лиц», — цитирует депутата ФАН.

Неверов выразил уверенность, что со стороны фракции и депутатского корпуса будет оперативно выстроена работа с новым кабмином.

«Конструктивная работа, направленная на решение задач, обозначенных президентом», — добавил он.

Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал назначения в новом правительстве России.

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