Руководство детсада в Тверской области прокомментировало экскурсию воспитанников в супермаркет

Руководство детсада №29 в Ржеве Тверской области прокомментировало экскурсию воспитанников в супермаркет.

Об этом сообщает Tverigrad.ru.

«Это была тематическая экскурсия в рамках ролевой игры «Знакомство с профессией». Детям рассказали, как работают продавцы в магазине, как на кассу подходят покупатели, как расплачиваются и так далее. Малышам было интересно, ведь и в детском саду они играют в магазин», — заявила заведующая детсадом Валентина Корнилова.

По её словам, это было «обогащение наглядным опытом».

Как отметила Корнилова, в рамках «Знакомства с профессией» детей водят на бесплатные тематические экскурсии не только в магазин, но и в другие места, в том числе на почту, в школу и библиотеку.