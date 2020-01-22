Руководство детсада в Тверской области прокомментировало экскурсию воспитанников в супермаркет

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Руководство детсада №29 в Ржеве Тверской области прокомментировало экскурсию воспитанников в супермаркет.
Руководство детсада в Тверской области прокомментировало экскурсию воспитанников в супермаркет
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tverigrad.ru.

«Это была тематическая экскурсия в рамках ролевой игры «Знакомство с профессией». Детям рассказали, как работают продавцы в магазине, как на кассу подходят покупатели, как расплачиваются и так далее. Малышам было интересно, ведь и в детском саду они играют в магазин», — заявила заведующая детсадом Валентина Корнилова.

По её словам, это было «обогащение наглядным опытом».

Как отметила Корнилова, в рамках «Знакомства с профессией» детей водят на бесплатные тематические экскурсии не только в магазин, но и в другие места, в том числе на почту, в школу и библиотеку.

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