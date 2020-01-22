Гендиректор Пермского театра оперы и балета оценил назначение Решетникова министром

Генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов прокомментировал RT назначение бывшего губернатора Пермского края Максима Решетникова министром экономического развития России.

«У Максима Геннадьевича не голова, а компьютер! Новая должность — мне кажется, это как раз то, что Максиму Геннадьевичу нужно. Он очень принципиальный, строгий руководитель, но при этом с отличным чувством юмора, работать под его началом — интересно и ответственно. Максим Геннадьевич всегда очень внимателен и въедлив с документами, работая с ним нужно хорошо владеть информацией», — рассказал Борисов.

Он отметил, что Решетников много сделал для развития культуры в регионе.

«У нас завершилось совещание по вопросам градостроительства, на нём мы обсуждали строительство второй сцены Пермского театра оперы и балета. Вторую сцену начали строить именно при Максиме Геннадьевиче, и средства на постановки он тоже старался выделять. Именно при нём театр стал строиться, мне приятно это отметить. Кроме того, Максим Геннадьевич очень любил балет и посещал постановки классической симфонической музыки, например Маллера», — отметил Борисов.

21 января президент России Владимир Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина.

Министром экономического развития был назначен экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Политолог Александр Дудчак прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» назначения в новом правительстве России.