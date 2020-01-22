В Пермском крае госпитализировали ребёнка после падения футбольных ворот
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональный портал Министерства здравоохранения.
Инцидент произошёл 20 января. Приехавшие через 20 минут после поступления сигнала на пульт управления медики скорой помощи зафиксировали у пострадавшего сильный ушиб головы.
Ребёнок госпитализирован. Нейрохирурги провели операцию, на данный момент пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние оценивается как стабильное.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Крыму проводят проверку по факту падения футбольных ворот на школьника.