В Пермском крае госпитализировали ребёнка после падения футбольных ворот

В пермском селе Култаево госпитализировали ребёнка после падения футбольных ворот.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональный портал Министерства здравоохранения.

Инцидент произошёл 20 января. Приехавшие через 20 минут после поступления сигнала на пульт управления медики скорой помощи зафиксировали у пострадавшего сильный ушиб головы.

Ребёнок госпитализирован. Нейрохирурги провели операцию, на данный момент пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Крыму проводят проверку по факту падения футбольных ворот на школьника.