В памятном марафоне «Дорога жизни» примут участие 2,5 тысячи человек
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Как сообщают «Невские новости», марафон, посвящённый 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, пройдёт в 21-й раз.
Старт марафону будет дан у мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера.
В нём могут принять участие не только профессиональные спортсмены, но и любители, потомки блокадников.
Среди зарегистрированных участников самому молодому бегуну 14 лет, а самому старшему — 86.
На трассе будут установлены пункты питания с полевой кухней.
Каждый участник получит памятную футболку и медаль.
Ранее «Известия» сообщали, что в Якутии состоялся II Международный экстремальный марафон «Полюс холода».