Путин высказался по поводу «групп смерти» в соцсетях

Президент России Владимир Путин призвал разработать комплексный подход для борьбы с «группами смерти» в социальных сетях.

По словам главы России, это ужасающее явление.

«Что за уроды, откуда они берутся? Молодых людей втаскивают в суицидальные сообщества. Я когда первый раз с этим столкнулся... даже не мог себе представить, что такие люди у нас существуют», — сказал он.

По его словам, когда полиция занялась этим вопросом, стоящие за этими группами сразу испугались ответственности.

«Как только полиция ими занялась... вот приходит к ним полиция, они чуть в штаны не накладывают в буквальном смысле. Как понял, что дорога ему за решётку. Вот такая мразь этим занимается», — добавил он.

По его словам, детей надо защищать от подобного, поэтому специалистам, в частности педагогам и детским психологам, стоит уделить внимание данному вопросу.

В феврале 2018 года Роскомнадзор сообщил, что удалил свыше 55 тыс. суицидальных материалов из соцсетей.