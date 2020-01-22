В Госдуме оценили назначение Максута Шадаева главой Минкомсвязи

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Зампредседателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Антон Колыханов прокомментировал назначение Максута Шадаева на пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В Госдуме оценили назначение Максута Шадаева главой Минкомсвязи
  • © Правительство Московской области

В беседе радио Sputnik он отметил, что назначение Шадаева — большой плюс для отрасли.

«Уже в личном общении стало понятно, что это человек высокопрофессиональный, что он действительно способен создавать большие, серьёзные, комплексные информационные системы. И я думаю, что его назначение на Минсвязи — это для отрасли большой плюс. Сейчас цифровизация обозначена как одно из основных направлений, там будет большой объём работы, и я уверен, что Максут Игоревич справится», — подчеркнул Антон Колыханов.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с телеканалом «360» прокомментировал назначение Максима Решетникова на должность главы Минэкономразвития.

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