Роспотребнадзор проверил 10,5 тысячи производителей детских товаров в 2019 году
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Как сообщает «Вечерняя Москва», больше всего нарушений, выявленных при проверках, относилось к маркировке товаров — 28,2%.
При этом в 40% случаев требованиям закона не соответствовали импортные товары.
Роспотребнадзор выписал свыше 750 административных штрафов на общую сумму более 30 млн руб. и выдал более 970 предписаний по устранению нарушений.
Работа по контролю за качеством товаров для детей продолжается: жалобы на нарушения можно подавать в Роспотребнадзор на протяжении всего года.
В декабре газета «Известия» сообщала, что Роспотребнадзор открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.