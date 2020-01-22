Роспотребнадзор проверил 10,5 тысячи производителей детских товаров в 2019 году

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В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты ведомства в ходе проверок посетили более 10,5 тыс. объектов по производству или продаже товаров для детей в 2019 году.
Роспотребнадзор проверил 10,5 тысячи производителей детских товаров в 2019 году
  • Pixabay

Как сообщает «Вечерняя Москва», больше всего нарушений, выявленных при проверках, относилось к маркировке товаров — 28,2%.

При этом в 40% случаев требованиям закона не соответствовали импортные товары.

Роспотребнадзор выписал свыше 750 административных штрафов на общую сумму более 30 млн руб. и выдал более 970 предписаний по устранению нарушений.

Работа по контролю за качеством товаров для детей продолжается: жалобы на нарушения можно подавать в Роспотребнадзор на протяжении всего года. 

В декабре газета «Известия» сообщала, что Роспотребнадзор открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.

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