В 2020 году в столичном метро появится 80 новых составов «Москва»

До конца 2020 года Московский метрополитен пополнится более чем 80 новыми составами «Москва».

Как сообщает сайт «Москва 24», всего к концу года пассажиров будут перевозить 255 поездов нового типа.

При этом наибольшее количество инновационных поездов запустят на Таганско-Краснопреснеской линии, которая является самой востребованной.

Портал мэра и правительства столицы уточняет, что составы типа «Москва» будут также курсировать на Сокольнической, Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.