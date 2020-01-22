В 2020 году в столичном метро появится 80 новых составов «Москва»
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Как сообщает сайт «Москва 24», всего к концу года пассажиров будут перевозить 255 поездов нового типа.
При этом наибольшее количество инновационных поездов запустят на Таганско-Краснопреснеской линии, которая является самой востребованной.
Портал мэра и правительства столицы уточняет, что составы типа «Москва» будут также курсировать на Сокольнической, Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.