В 2020 году в столичном метро появится 80 новых составов «Москва»

Короткая ссылка
До конца 2020 года Московский метрополитен пополнится более чем 80 новыми составами «Москва».
В 2020 году в столичном метро появится 80 новых составов «Москва»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как сообщает сайт «Москва 24», всего к концу года пассажиров будут перевозить 255 поездов нового типа.

При этом наибольшее количество инновационных поездов запустят на Таганско-Краснопреснеской линии, которая является самой востребованной.

Портал мэра и правительства столицы уточняет, что составы типа «Москва» будут также курсировать на Сокольнической, Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Некрасовской линиях.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить