В Твери школьник спас упавшего на рельсы мужчину

Девятиклассник из Твери Матвей Виноградов помог мужчине, упавшему на железнодорожные пути.

Как сообщает Tverigrad.ru, инцидент произошёл рано утром на железнодорожном вокзале Твери.

Мужчине, ожидавшему «Ласточку», которая отправляется в Москву в 05:50, стало плохо, и он упал на рельсы в 20 метрах от прибывающего поезда.

Участник команды тверских конькобежцев Матвей Виноградов и ещё двое мужчин спрыгнули на пути и оттащили пострадавшего в сторону, а сами успели вернуться на платформу. Об этом рассказала тренер СШОР по лыжным видам спорта Татьяна Бирюкова.

По словам Матвея, в этот момент он не думал о собственной безопасности.

«Когда я увидел, как мужчина упал, у меня была одна мысль: «Нужно его спасать, пока «Ласточка» не подошла к платформе». Поэтому быстро сбросил с плеч рюкзак, положил сумку, побежал и спрыгнул. Страха не чувствовал. Была уверенность, что всё успею. У меня хорошая физическая подготовка. Всё-таки уже шесть лет занимаюсь конькобежным спортом», — признался юноша.

Матвей Виноградов растёт в многодетной семье, учится в девятом классе тверской средней школы №38 и планирует связать свою жизнь со спортом.

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