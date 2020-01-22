В Твери школьник спас упавшего на рельсы мужчину

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Девятиклассник из Твери Матвей Виноградов помог мужчине, упавшему на железнодорожные пути.
В Твери школьник спас упавшего на рельсы мужчину
  • globallookpress.com

Как сообщает Tverigrad.ru, инцидент произошёл рано утром на железнодорожном вокзале Твери.

Мужчине, ожидавшему «Ласточку», которая отправляется в Москву в 05:50, стало плохо, и он упал на рельсы в 20 метрах от прибывающего поезда.

Участник команды тверских конькобежцев Матвей Виноградов и ещё двое мужчин спрыгнули на пути и оттащили пострадавшего в сторону, а сами успели вернуться на платформу. Об этом рассказала тренер СШОР по лыжным видам спорта Татьяна Бирюкова. 

По словам Матвея, в этот момент он не думал о собственной безопасности.

«Когда я увидел, как мужчина упал, у меня была одна мысль: «Нужно его спасать, пока «Ласточка» не подошла к платформе». Поэтому быстро сбросил с плеч рюкзак, положил сумку, побежал и спрыгнул. Страха не чувствовал. Была уверенность, что всё успею. У меня хорошая физическая подготовка. Всё-таки уже шесть лет занимаюсь конькобежным спортом», — признался юноша.

Матвей Виноградов растёт в многодетной семье, учится в девятом классе тверской средней школы №38 и планирует связать свою жизнь со спортом.

Ранее портал kp.ru сообщал, что школьника Юрия Мельникова из Томской области наградили за спасение пятилетней племянницы.

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