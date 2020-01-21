Число автомобилей каршеринга в Москве выросло почти в два раза в 2019 году

Число автомобилей каршеринга в Москве выросло до 31 тыс. в 2019 году, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Москва является №1 в мире по парку каршеринга. В 2019 году прибавилось 14,5 тыс. новых машин в системе Московского каршеринга за 2019 год — это в два раза больше, чем в 2018 году», — отметил Ликсутов.

В системе электрокаршеринга насчитывается 40 автомобилей.

В октябре 2019 года автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал продажу автомобилей каршеринговым сервисом YouDrive.