Число автомобилей каршеринга в Москве выросло почти в два раза в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Москва является №1 в мире по парку каршеринга. В 2019 году прибавилось 14,5 тыс. новых машин в системе Московского каршеринга за 2019 год — это в два раза больше, чем в 2018 году», — отметил Ликсутов.
В системе электрокаршеринга насчитывается 40 автомобилей.
В октябре 2019 года автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал продажу автомобилей каршеринговым сервисом YouDrive.