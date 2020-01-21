Прокуратура Свердловской области проверит батутный парк, где ребёнок сломал ногу

Прокуратура Свердловской области проверит батутный парк, в котором ребёнок сломал ногу.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл 18 января. По предварительным данным, мальчик получил закрытый перелом берцовой кости и был в срочном порядке госпитализирован.

«В целях установления обстоятельств, приведших к травмированию несовершеннолетнего, городская прокуратура с привлечением специалистов организовала обследование конструкций указанных аттракционов в парке», — заявили в пресс-службе.

Также планируется провести проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее портал Nation News сообщал об уголовном деле по факту травмирования детей на батуте в Бурятии.