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Прокуратура Свердловской области проверит батутный парк, где ребёнок сломал ногу

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Прокуратура Свердловской области проверит батутный парк, в котором ребёнок сломал ногу.
Прокуратура Свердловской области проверит батутный парк, где ребёнок сломал ногу
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл 18 января. По предварительным данным, мальчик получил закрытый перелом берцовой кости и был в срочном порядке госпитализирован.

«В целях установления обстоятельств, приведших к травмированию несовершеннолетнего, городская прокуратура с привлечением специалистов организовала обследование конструкций указанных аттракционов в парке», — заявили в пресс-службе.

Также планируется провести проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее портал Nation News сообщал об уголовном деле по факту травмирования детей на батуте в Бурятии.

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