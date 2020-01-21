Встреча Путина с новым составом правительства

Школьник из Екатеринбурга спас соседей во время пожара

Короткая ссылка
Екатеринбургский школьник спас соседей во время пожара, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Школьник из Екатеринбурга спас соседей во время пожара
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor.

Инцидент произошёл в ночь на вторник, 21 января, в подъезде на первом этаже двухэтажного дома на улице Торговой. Причиной возгорания стала детская коляска.

Школьник оказался свидетелем случившегося. Он вызвал спасателей и начал обзванивать квартиры.

К приезду пожарных все 20 жильцов, в том числе четверо детей, находились на улице. Школьника госпитализировали с отравлением угарным газом. Угрозы для его жизни нет.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве наградили победителей всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить