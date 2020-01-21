Школьник из Екатеринбурга спас соседей во время пожара

Екатеринбургский школьник спас соседей во время пожара, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Об этом сообщает Inforeactor.

Инцидент произошёл в ночь на вторник, 21 января, в подъезде на первом этаже двухэтажного дома на улице Торговой. Причиной возгорания стала детская коляска.

Школьник оказался свидетелем случившегося. Он вызвал спасателей и начал обзванивать квартиры.

К приезду пожарных все 20 жильцов, в том числе четверо детей, находились на улице. Школьника госпитализировали с отравлением угарным газом. Угрозы для его жизни нет.

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