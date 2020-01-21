В Ставропольском крае направят 110 млн рублей на обеспечение льготников жильём в 2020 году

В Ставропольском крае направят 109,5 млн рублей на обеспечение льготников жильём в 2020 году.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональный Минстрой.

Средства будут предоставлены из федерального бюджета. С помощью жилищных сертификатов 46 семей смогут приобрести собственное жильё.

Из них 35 — вынужденные переселенцы. Ещё десять сертификатов предназначены для пострадавших из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Один сертификат получит семья, приехавшая с Крайнего Севера.

Ранее портал Nation News сообщал о расходах Санкт-Петербурга на покупку жилья для льготных категорий граждан.