В Нижегородской области рассказали о льготах по земельным участкам для многодетных семей

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Профильный комитет законодательного собрания Нижегородской области по градостроительной деятельности рекомендовал принять в первом чтении законопроект «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно».
В Нижегородской области рассказали о льготах по земельным участкам для многодетных семей
  • Pixabay

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на заксобрание.

Документ подготовлен для продления срока, в течение которого многодетные семьи, уже имеющие договор аренды земли, смогут подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении участка в собственность до 1 января 2024 года. Это на три года больше, чем было определено ранее.

Ранее Nation News сообщало о расходах Санкт-Петербурга на покупку жилья для льготных категорий граждан.

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