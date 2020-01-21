В столице рассказали о планах начать тестирование поездов «Москва 2020» в метро в марте

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о планах начать тестирование новых поездов «Москва 2020» в столичном метро в марте.

По его словам, первые поездки будут без пассажиров.

«Мы тестируем поезда «Москва 2020». Сырые поезда мы поставить не можем. Это поезд, который по своим характеристикам существенно отличается от тех поездов «Москва», которые вы уже видите. Там более широкие двери, иной дизайн, больше табло, удобнее поручни, другие сиденья», — цитирует Ликсутова сайт «Москва 24».

Заммэра добавил, что в этом году планируется получить 600 новых вагонов метро.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.