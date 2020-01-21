Новые ТПУ могут появиться на станциях МЦД Нахабино и Одинцово

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Новые транспортно-пересадочные узлы могут быть построены на станциях Московских центральных диаметров Нахабино и Одинцово, а также в Подольске.
Новые ТПУ могут появиться на станциях МЦД Нахабино и Одинцово
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

«В рамках реализации МЦД планируется также создание ТПУ на территории Подмосковья, рассматриваются варианты строительства на станциях Нахабино, Одинцово и в Подольске», — заявили в пресс-службе.

Такое решение было объявлено по итогам заседания координационного совета по развитию транспортной системы Подмосковья и Москвы. Участниками мероприятия стали губернатор Андрей Воробьёв, мэр Сергей Собянин, помощник президента России Игорь Левитин, и. о. министра транспорта России Евгений Дитрих, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Ранее ФАН сообщало о начале строительства пересадки между «Марьиной Рощей» и «Шереметьевской».

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