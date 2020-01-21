В Подмосковье более 98 тысяч жителей получили социальную помощь в 2019 году

Короткая ссылка
Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская заявила, что в 2019 году государственную социальную помощь получили более 98 тысяч жителей региона.
В Подмосковье более 98 тысяч жителей получили социальную помощь в 2019 году
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Размер выплат рассчитывается, исходя из сведений о доходах за три последних месяца. Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1000 рублей в месяц, она не должна превышать 6000 рублей в календарном году», — цитирует Ирину Фаевскую телеканал «360».

Получать государственную социальную помощь могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области.

Как передавал ранее портал «Юга.ру», глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об увеличении размера единовременной помощи нуждающимся семьям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить