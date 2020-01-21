В Подмосковье более 98 тысяч жителей получили социальную помощь в 2019 году
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- РИА Новости
«Размер выплат рассчитывается, исходя из сведений о доходах за три последних месяца. Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1000 рублей в месяц, она не должна превышать 6000 рублей в календарном году», — цитирует Ирину Фаевскую телеканал «360».
Получать государственную социальную помощь могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области.
Как передавал ранее портал «Юга.ру», глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об увеличении размера единовременной помощи нуждающимся семьям.