Москва представит 28 проектов на туристической выставке Fitur в Мадриде

Короткая ссылка
На туристической выставке Fitur в Мадриде российская столица представит 28 проектов.
Москва представит 28 проектов на туристической выставке Fitur в Мадриде
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«Новый туристический год Москва открывает с презентации своих возможностей на выставке в Мадриде. Это одно из главных событий туриндустрии в Европе, и мы ожидаем большого интереса к нашему стенду, учитывая популярность столицы в прошедшие зимние праздники», — цитирует сайт «Москва 24» заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

В числе основных проектов от Москвы — парк «Зарядье», музей-заповедник «Царицыно», ВДНХ и фестивали цикла «Московские сезоны».

В рамках презентации состоится обсуждение городских объектов, гостиничных комплексов и туристических компаний.

Как уточняет портал мэра и правительства столицы, выставка пройдёт с 22 по 26 января в Мадриде.

Ранее ФАН сообщало, что в Казани назвали преимущества города для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить