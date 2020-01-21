Москва представит 28 проектов на туристической выставке Fitur в Мадриде

На туристической выставке Fitur в Мадриде российская столица представит 28 проектов.

«Новый туристический год Москва открывает с презентации своих возможностей на выставке в Мадриде. Это одно из главных событий туриндустрии в Европе, и мы ожидаем большого интереса к нашему стенду, учитывая популярность столицы в прошедшие зимние праздники», — цитирует сайт «Москва 24» заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

В числе основных проектов от Москвы — парк «Зарядье», музей-заповедник «Царицыно», ВДНХ и фестивали цикла «Московские сезоны».

В рамках презентации состоится обсуждение городских объектов, гостиничных комплексов и туристических компаний.

Как уточняет портал мэра и правительства столицы, выставка пройдёт с 22 по 26 января в Мадриде.

Ранее ФАН сообщало, что в Казани назвали преимущества города для туристов.