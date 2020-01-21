Экипажи военных вертолётов отработали полёты при сложной погоде в Крыму

Более десяти военных вертолётов армейской авиации Южного военного округа отработали полёты в небе над Крымом.

«Экипажи вертолётов, базирующихся на территории Крымского полуострова, провели полёты в сложных погодных условиях с отработкой действий по прикрытию стратегических объектов», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу Черноморского флота.

Кроме того, экипажи отработали сопровождение и огневую поддержку транспортных вертолётов, выполняющих условное десантирование подразделений.

Всего в тренировке задействовали более десяти вертолётов, в том числе Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35 и Ми-8 АМТШ.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ сообщало, что многоцелевые истребители Су-30СМ из состава подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отработали нанесение удара по кораблю.