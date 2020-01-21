В Москве выбрали лучшие городские новинки

Жители столицы проголосовали за лучшие городские новинки, которые появились за последние три месяца 2019 года.

Как сообщает сайт «Москва 24», жители города выбрали пять разработок из сфер здравоохранения, образования, культуры и цифровизации, которые их впечатлили больше всего.

В тройку лидеров вошли малоинвазивная хирургия позвоночника, которую начали проводить в конце 2019 года в больнице имени В.В. Вересаева, бесплатные экскурсии на ВДНХ для людей с нарушением слуха и услуга быстрой оплаты госпошлин и госуслуг в центрах «Мои документы».

Кроме того, среди популярных новинок — детский технопарк «Инжинириум» в Войковском районе, а также история показаний счётчиков в личном кабинете на портале mos.ru.