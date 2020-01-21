Проверка выявила нарушения на полигоне ТКО в Краснодарском крае

Проверка Министерства ТЭК и ЖКХ выявила нарушения технологии захоронения и сортировки мусора на полигоне ТКО в Белореченском районе Краснодарского края.

Как сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации, 14 января губернатор Вениамин Кондратьев поручил специалистам министерства обследовать полигон после жалоб местных жителей на неприятный запах.

«Проверка показала, что на Белореченском полигоне происходило захоронение мусора с нарушениями технологий. Складируемые на площадке отходы пересыпались грунтом несвоевременно, что привело к началу процесса гниения и распространению запаха. Также не соблюдались технологии сортировки мусора», — отметили в пресс-службе.

Министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко заявил, что эти проблемы уже устранили. По его словам, на полигон завезли несколько десятков тысяч кубических метров грунта.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о подготовке полигона «Шатурский» к закрытию в 2022 году.