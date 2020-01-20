Стартовал дистанционный этап конкурса «Мастера гостеприимства»

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В России начался дистанционный этап всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Участникам предлагают пройти тестирование в личном кабинете на сайте мероприятия.
Стартовал дистанционный этап конкурса «Мастера гостеприимства»
  • Pixabay

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Первый блок, состоящий из теста способностей и теста знаний, доступен участникам для прохождения до 8:00 22 января 2020 года по московскому времени. Время прохождения блока составляет 50 минут. Второй блок, включающий в себя тест оценки компетенций, станет доступен участникам 29 января», — заявил глава направления по взаимодействию с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

По его словам, за сутки до старта каждого блока конкурсанты могут пройти демотесты и заранее проверить свои способности.

Результаты каждого блока появятся в личных кабинетах участников в течение четырёх-пяти дней с момента его завершения и обработки результатов.

Справившиеся с заданиями выйдут в полуфиналы, которые состоятся в девяти регионах с февраля по апрель 2020 года.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что названы города, которые примут полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства».

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