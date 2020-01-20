Установлена причина смерти школьника на картодроме в ЯНАО

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Специалисты установили причину смерти десятилетнего школьника, погибшего в ноябре 2019 года на картодроме в Ямало-Ненецком автономном округе.
Установлена причина смерти школьника на картодроме в ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

«Смерть несовершеннолетнего наступила от механической асфиксии», — заявили в ведомстве.

По данным следователей, под руководством директора салехардского Центра внешкольной работы педагог дополнительного образования составил общеразвивающую платную программу «Картинг для продвинутых». Для её реализации требовалось специальное снаряжение, но обвиняемые пускали детей на площадку в повседневной одежде. В день инцидента на мальчике был шарф поверх одежды.

«В процессе движения концы шарфа попали в движущие механизмы открытых частей карта, затянув таким образом петлю на шее ребёнка», — уточнили в ведомстве.

Директор и педагог обвиняются по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Они полностью признали вину.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее kp.ru сообщало, что в ЯНАО организовали проверку по факту смерти ребёнка на картодроме.

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