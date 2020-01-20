Зампредом правительства Удмуртии станет Ольга Абрамова

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил на пост зампреда правительства региона Ольгу Абрамову.
Зампредом правительства Удмуртии станет Ольга Абрамова
  • © Минсельхоз Удмуртии

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«У нас аграрная республика. 2019 год показал, что мы в правильном направлении идём. Работа министерства высоко оценена на федеральном уровне. Чтобы усилить эту работу, мы считаем, что сельское хозяйство нужно выделить в отдельное направление. Зампред будет подчиняться председателю правительства, но будет заведён на меня», — сказал Бречалов на аппаратном совещании.

Он отметил, что это лично его направление.

В настоящее время готовятся соответствующие документы, после чего Абрамова вступит в новую должность.

В феврале 2018 года Абрамова была назначена и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Через два месяца она полностью вступила в должность министра.

В 2019 году «ПолитЭксперт» сообщал, что депутаты петербургского заксобрания утвердили Любовь Совершаеву на пост вице-губернатора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить