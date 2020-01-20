Зампредом правительства Удмуртии станет Ольга Абрамова

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил на пост зампреда правительства региона Ольгу Абрамову.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«У нас аграрная республика. 2019 год показал, что мы в правильном направлении идём. Работа министерства высоко оценена на федеральном уровне. Чтобы усилить эту работу, мы считаем, что сельское хозяйство нужно выделить в отдельное направление. Зампред будет подчиняться председателю правительства, но будет заведён на меня», — сказал Бречалов на аппаратном совещании.

Он отметил, что это лично его направление.

В настоящее время готовятся соответствующие документы, после чего Абрамова вступит в новую должность.

В феврале 2018 года Абрамова была назначена и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии. Через два месяца она полностью вступила в должность министра.

В 2019 году «ПолитЭксперт» сообщал, что депутаты петербургского заксобрания утвердили Любовь Совершаеву на пост вице-губернатора.