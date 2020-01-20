Из затопленного при прорыве трубы отеля в Перми откачали 200 кубометров воды

В Пермской сетевой компании рассказали о ходе устранения последствий ЧП в пермском мини-отеле «Карамель», в результате которого погибли пять человек.

РИА Новости

«Нам пришлось откачать около 200 кубометров воды», — цитирует kp.ru специалистов Пермской сетевой компании. В настоящее время коммунальщики продолжают работу по устранению последствий аварии. От теплоснабжения пришлось отключить 17 домов. На месте работают аварийные бригады. По прогнозам специалистов, тепло вернётся в дома ближе к ночи. Ранее депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию в Перми.