Из затопленного при прорыве трубы отеля в Перми откачали 200 кубометров воды

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В Пермской сетевой компании рассказали о ходе устранения последствий ЧП в пермском мини-отеле «Карамель», в результате которого погибли пять человек.
Из затопленного при прорыве трубы отеля в Перми откачали 200 кубометров воды
  • РИА Новости

«Нам пришлось откачать около 200 кубометров воды», — цитирует kp.ru специалистов Пермской сетевой компании.

В настоящее время коммунальщики продолжают работу по устранению последствий аварии. От теплоснабжения пришлось отключить 17 домов.

На месте работают аварийные бригады.

По прогнозам специалистов, тепло вернётся в дома ближе к ночи.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию в Перми.

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