Из затопленного при прорыве трубы отеля в Перми откачали 200 кубометров воды
- РИА Новости
«Нам пришлось откачать около 200 кубометров воды», — цитирует kp.ru специалистов Пермской сетевой компании.
В настоящее время коммунальщики продолжают работу по устранению последствий аварии. От теплоснабжения пришлось отключить 17 домов.
На месте работают аварийные бригады.
По прогнозам специалистов, тепло вернётся в дома ближе к ночи.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию в Перми.