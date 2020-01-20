В Удмуртии отчитались о реализации нацпроектов

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Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о реализации национальных проектов в регионе.
В Удмуртии отчитались о реализации нацпроектов
  • © Ижевск / wikipedia.org

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Удмуртия практически справилась. В этом году мы вернули часть средств, но уже были консультации, совещание с вице-премьером России о том, чтобы деньги перевести обратно», — заявил он на аппаратном совещании.

Как отметил Бречалов, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» республика оказалась в тройке лучших регионов.

Удмуртия освоил все средства в вопросе строительства дошкольных учреждений. По словам главы республики, не все объекты прошли лицензирование, но сложные задачи будут решены.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае увеличат расходы на нацпроекты.

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