Морпехи ЧФ отработали противодесантную оборону морского побережья
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«В ходе учения личный состав морской пехоты совершил марш в назначенный район и занял участок побережья», — рассказали в пресс-службе ЧФ.
Военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, провели практические стрельбы по различным мишенным позициям.
К манёврам привлекли более 200 человек. Также было задействовано около 30 бронетранспортёров БТР-82АМ.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».