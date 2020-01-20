Морпехи ЧФ отработали противодесантную оборону морского побережья

Подразделения морской пехоты Черноморского флота отработали противодесантную оборону участка морского побережья.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В ходе учения личный состав морской пехоты совершил марш в назначенный район и занял участок побережья», — рассказали в пресс-службе ЧФ.

Военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, провели практические стрельбы по различным мишенным позициям.

К манёврам привлекли более 200 человек. Также было задействовано около 30 бронетранспортёров БТР-82АМ.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».