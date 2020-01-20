Морпехи ЧФ отработали противодесантную оборону морского побережья

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Подразделения морской пехоты Черноморского флота отработали противодесантную оборону участка морского побережья.
Морпехи ЧФ отработали противодесантную оборону морского побережья
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В ходе учения личный состав морской пехоты совершил марш в назначенный район и занял участок побережья», — рассказали в пресс-службе ЧФ.

Военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, провели практические стрельбы по различным мишенным позициям.

К манёврам привлекли более 200 человек. Также было задействовано около 30 бронетранспортёров БТР-82АМ.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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