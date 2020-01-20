Эксперт оценил проект о выкупе «красивых» номеров через госуслуги

Короткая ссылка
Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов прокомментировал инициативу по продаже автомобильных номеров через портал госуслуг.
Эксперт оценил проект о выкупе «красивых» номеров через госуслуги
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Как он отметил в беседе с телеканалом «360», проект затрагивает не столько продажу «красивых» номеров, сколько предоставление автовладельцам возможности выбора номерного знака для своего автомобиля.

«Если посмотреть на документ, который опубликовало Минэкономразвития, то, по сути, людям дадут возможность предварительно резервировать, уплатив госпошлину, номерной знак, который им понравится. И дальше уже получать в госавтоинспекции. То есть автовладельцы получат возможность выбрать тот номер, который им по душе», — пояснил специалист.

Ранее kp.ru сообщил, что Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить