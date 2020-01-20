Эксперт оценил проект о выкупе «красивых» номеров через госуслуги

Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов прокомментировал инициативу по продаже автомобильных номеров через портал госуслуг.

Как он отметил в беседе с телеканалом «360», проект затрагивает не столько продажу «красивых» номеров, сколько предоставление автовладельцам возможности выбора номерного знака для своего автомобиля.

«Если посмотреть на документ, который опубликовало Минэкономразвития, то, по сути, людям дадут возможность предварительно резервировать, уплатив госпошлину, номерной знак, который им понравится. И дальше уже получать в госавтоинспекции. То есть автовладельцы получат возможность выбрать тот номер, который им по душе», — пояснил специалист.

Ранее kp.ru сообщил, что Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.