Эксперт прокомментировал ЧП в пермском мини-отеле

Председатель президиума ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь прокомментировал ЧП в пермском мини-отеле.

«В многоквартирных жилых домах размещение хостелов запрещено. Также они могут быть размещены только в нежилых помещениях. Подвальное помещение относится к нежилым, но с точки зрения санитарных и пожарных норм у меня большие сомнения, что этот хостел имел право быть там размещён», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, неслучайно МЧС России поставило опрос о выносе этого мини-отеля из данного помещения до 20 февраля 2020 года.

Как отметил Груздь, также вызывает большие вопросы транзитное прохождение теплоцентрали, где температура воды превышает 90—100 °С, и непонятно, как вообще можно было размещать хостел в этом месте.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал аварию.