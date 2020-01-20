В Архангельске рассказали о проверке после возгорания на судне «Выборг»

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МЧС России по Архангельской области сообщило о проверке после возгорания на морском буксире «Выборг» в порту Архангельска.
В Архангельске рассказали о проверке после возгорания на судне «Выборг»
  • © 29.mchs.gov.ru

Как передаёт ФАН со ссылкой на сайт ведомства, пожар, площадь которого составила 150 кв. метров, произошёл утром 20 января.

На ликвидацию возгорания понадобилось чуть более получаса.

«На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты в составе 34 человек и семи единиц техники», — отметили в МЧС по региону.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

2 декабря сообщалось о ликвидации возгорания на иранском сухогрузе, который находился на территории Астраханского южного порта.

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