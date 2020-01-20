В Кирове рассказали о проверке после схода снега с крыши на десятилетнюю девочку

В Кирове заявили о проверке управляющей компании, ответственной за уборку крыши дома, с которой сошёл лёд со снегом и травмировал десятилетнюю девочку.

Как сообщает progorod43, инцидент произошёл 17 января.

В администрации города рассказали, что девочка была в сознании, когда на место происшествия прибыла скорая помощь.

Ребёнку поставили предварительный диагноз — «ушиб шейного отдела позвоночника».

Представители управляющей компании «Актив-комфорт» заявили, что крышу дома очищали накануне происшествия.

Сотрудники полиции и следственного комитета не обнаружили на территории возле дома признаков падения снега или льда с крыши.

Проводится проверка.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало о проверке в Крыму после падения футбольных ворот на десятилетнего школьника на уроке физкультуры.