В Кирове рассказали о проверке после схода снега с крыши на десятилетнюю девочку
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- РИА Новости
Как сообщает progorod43, инцидент произошёл 17 января.
В администрации города рассказали, что девочка была в сознании, когда на место происшествия прибыла скорая помощь.
Ребёнку поставили предварительный диагноз — «ушиб шейного отдела позвоночника».
Представители управляющей компании «Актив-комфорт» заявили, что крышу дома очищали накануне происшествия.
Сотрудники полиции и следственного комитета не обнаружили на территории возле дома признаков падения снега или льда с крыши.
Проводится проверка.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало о проверке в Крыму после падения футбольных ворот на десятилетнего школьника на уроке физкультуры.