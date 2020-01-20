В центрах госуслуг открылась выставка об искусстве военного времени
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичных центров госуслуг, новый блок «Искусство, любовь и война» расскажет, чем вдохновлялись люди в военное время.
В экспозиции представлены сборники стихов, нотные записи, программки представлений и другие памятные предметы.
По словам директора московских центров госуслуг «Мои документы» Ольги Фефеловой, произведения, созданные в тот период, трогают душу.
«Это настоящая история — такая, какой её видели участники тех страшных событий. Очень важно передать следующим поколениям благодарность героям войны, которые отважно сражались за Родину и своих соотечественников, за наше будущее, уважение к ним», — подчеркнула она.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал план по открытию в России центра архивных документов о войне.