Названы самые популярные у молодых предпринимателей сферы деятельности

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Николай Соколов
В Российском центре содействия молодёжному предпринимательству («Роспредприниматель») рассказали RT о самых распространённых сферах деятельности у молодых бизнесменов.
Названы самые популярные у молодых предпринимателей сферы деятельности
  • Pixabay

По данным центра, самой популярной сферой деятельности среди молодых российских бизнесменов является сфера услуг. Например, организация спортивного клуба, юридического агентства, сети кафе и караоке.

Также распространено и социальное предпринимательство: молодые бизнесмены создают такие проекты, как сеть пансионатов для пожилых людей и инвалидов, театр с интерактивными спектаклями на социальную тематику, центр детского массажа и мануальной терапии, пояснили эксперты.

Третья популярная сфера для начинающих бизнесменов — интернет-предпринимательство.

К этой категории эксперты относят, в частности, интернет-маркетинговое агентство, компанию-разработчика программного обеспечения и дизайнерскую компанию.

Также в организации назвали средний возраст молодого предпринимателя в России — 27 лет.

Среди регионов, в которых живут и работают больше всего молодых бизнесменов (помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга), названы также Краснодарский край, Татарстан и Омская область.

Ранее специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет. 

Так, на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди, работа которых связана с информационными технологиями: треть из них считают, что их образование и уровень квалификации позволяют им претендовать на зарплату от 50 до 60 тыс. рублей в месяц.

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