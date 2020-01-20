В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».

«В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения», — говорится в сообщении.

Ожидается, что внедрение «роботов» упростит процесс оформления загранпаспортов. После подачи заявления на портале госуслуг или в МФЦ пользователю выдаётся индивидуальный штрихкод, который надо отсканировать в КБК. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев, разворот с российского паспорта, делает цифровые фото.

Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему «Мир», проходят проверку и поступают на фабрику «Гознак» для изготовления документов. Готовый заграничный паспорт передаётся для выдачи в МФЦ.

О планах установить КБК в многофункциональных центрах стало известно в конце 2018 года.