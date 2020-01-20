В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Короткая ссылка
Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения», — говорится в сообщении.

Ожидается, что внедрение «роботов» упростит процесс оформления загранпаспортов. После подачи заявления на портале госуслуг или в МФЦ пользователю выдаётся индивидуальный штрихкод, который надо отсканировать в КБК. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев, разворот с российского паспорта, делает цифровые фото.

Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему «Мир», проходят проверку и поступают на фабрику «Гознак» для изготовления документов. Готовый заграничный паспорт передаётся для выдачи в МФЦ.

О планах установить КБК в многофункциональных центрах стало известно в конце 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить