В Севастополе могут создать реестр недобросовестных поставщиков туруслуг

Короткая ссылка
В Севастополе могут создать реестр недобросовестных поставщиков туристических услуг.
В Севастополе могут создать реестр недобросовестных поставщиков туруслуг
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Такую инициативу высказали в рамках стратегической туристической сессии.

Вице-губернатор Мария Литовко поддержала предложение. По её словам, это позволит информировать туристов о том, что с теми или иными поставщиками не стоит иметь дело.

Как отметила Литовко, задача местных властей — помогать добросовестному бизнесу, работающему легально, платящему налоги и предоставляющему рабочие места.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Карелии прошёл Международный форум зимних видов туризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить