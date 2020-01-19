В Севастополе могут создать реестр недобросовестных поставщиков туруслуг

В Севастополе могут создать реестр недобросовестных поставщиков туристических услуг.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Такую инициативу высказали в рамках стратегической туристической сессии.

Вице-губернатор Мария Литовко поддержала предложение. По её словам, это позволит информировать туристов о том, что с теми или иными поставщиками не стоит иметь дело.

Как отметила Литовко, задача местных властей — помогать добросовестному бизнесу, работающему легально, платящему налоги и предоставляющему рабочие места.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Карелии прошёл Международный форум зимних видов туризма.