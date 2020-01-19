Во Владивостоке пресекли работу подпольного казино
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Об этом сообщает kp.ru.
Во время оперативных мероприятий изъято специализированное оборудование.
Также задержан администратор игорного заведения, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Кроме того, заведено уголовное дело. Следователи совместно с полицейскими устанавливают остальных причастных к незаконной деятельности.
Ранее портал Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.