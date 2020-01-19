Во Владивостоке пресекли работу подпольного казино

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Во Владивостоке пресекли деятельность подпольного казино, заявили в СУ СК России по Приморскому краю.
Во Владивостоке пресекли работу подпольного казино
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Об этом сообщает kp.ru.

Во время оперативных мероприятий изъято специализированное оборудование.

Также задержан администратор игорного заведения, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, заведено уголовное дело. Следователи совместно с полицейскими устанавливают остальных причастных к незаконной деятельности.

Ранее портал Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.

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