Почти 160 тысяч премиальных автомобилей продали в России в 2019 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» на своём сайте.
Более половины машин — это продукция двух немецких брендов. У Mercedes-Benz российские продажи составили чуть более 42 тыс. экземпляров, у BMW — 41,5 тыс.
На третьей строчке — японский Lexus (22,4 тыс.).
В список также попали немецкий Audi (16,3 тыс.) и шведский Volvo (8,8 тыс.), передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее эксперты назвали самые популярные кроссоверы в России по итогам ноября 2019 года.