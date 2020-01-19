Почти 160 тысяч премиальных автомобилей продали в России в 2019 году

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Почти 160 тыс. автомобилей премиум-сегмента продали в России в 2019 году, что на 5,1% превышает показатель 2018-го.
Почти 160 тысяч премиальных автомобилей продали в России в 2019 году
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» на своём сайте.

Более половины машин — это продукция двух немецких брендов. У Mercedes-Benz российские продажи составили чуть более 42 тыс. экземпляров, у BMW — 41,5 тыс.

На третьей строчке — японский Lexus (22,4 тыс.).

В список также попали немецкий Audi (16,3 тыс.) и шведский Volvo (8,8 тыс.), передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее эксперты назвали самые популярные кроссоверы в России по итогам ноября 2019 года.

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