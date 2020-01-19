Из четырёхэтажного дома в Крыму эвакуировали 12 человек из-за пожара
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Информация о задымлении поступила в службу спасения в 06:42. На место выехали два отделения 13-й пожарно-спасательной части.
Как оказалось, пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже. Возникло сильное задымление. Проведена эвакуация. Пострадавших нет.
Возгорание ликвидировали в 07:20.
В 2019 году портал Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.