В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях

В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний в Москве / © Екатерина Чеснокова

РИА Новости

«Оказана помощь на Святом озере женщине, которой стало плохо в воде», — заявили в департаменте. Представитель пресс-службы объяснил, что 40-летняя женщина вышла из купели, пошатываясь. Спасатели подхватили её и передали медикам. Ранее на Борисовских прудах в Москве были спасены трое провалившихся под лёд мужчин.