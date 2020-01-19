В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях
- Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний в Москве / © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«Оказана помощь на Святом озере женщине, которой стало плохо в воде», — заявили в департаменте.
Представитель пресс-службы объяснил, что 40-летняя женщина вышла из купели, пошатываясь. Спасатели подхватили её и передали медикам.
Ранее на Борисовских прудах в Москве были спасены трое провалившихся под лёд мужчин.