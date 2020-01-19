В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях

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В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.
В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях
  • Работники Московской городской спасательной службы во время крещенских купаний в Москве / © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Оказана помощь на Святом озере женщине, которой стало плохо в воде», — заявили в департаменте.

Представитель пресс-службы объяснил, что 40-летняя женщина вышла из купели, пошатываясь. Спасатели подхватили её и передали медикам.

Ранее на Борисовских прудах в Москве были спасены трое провалившихся под лёд мужчин.

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