В Тамбовской области рассказали об увеличении суммы маткапитала с января 2020 года

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В Тамбовской области рассказали об увеличении суммы материнского капитала с января 2020 года.
В Тамбовской области рассказали об увеличении суммы маткапитала с января 2020 года
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на отделение ПФР по региону.

Выплаты увеличились до 466,6 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом маткапитал вырос на 3%.

Индексация затронула все семьи, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате — как в полном, так и частичном размере.

«Следует отметить, что индексация суммы МСК произойдёт в 2020 году после пятилетнего перерыва, а стартовала государственная программа по поддержке семей с детьми в 2007 году с 250 тыс. рублей», — отметили в отделении.

Ранее политолог Владимир Джаралла в беседе с Nation News прокомментировал важность решения о продлении программы и увеличении размера материнского капитала.

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