Житель Краснодарского края предстанет перед судом за избиение двухлетней падчерицы

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Житель Мостовского района предстанет перед судом за избиение двухлетней падчерицы, заявили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Житель Краснодарского края предстанет перед судом за избиение двухлетней падчерицы
  • РИА Новости

По имеющимся данным, в августе 2019 года пьяный мужчина разозлился на то, что девочка плачет. У пострадавшей зафиксировали перелом двух костей правового предплечья, передают «Юга.ру».

Против нападавшего завели уголовное дело по статье «Причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор матери двух детей, обвиняемой в побоях.

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